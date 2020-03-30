Çelik tava ve tenceredeki yağ lekesi nasıl çıkarılır?

Yemek yaparken en şikayet edilen durumlardan biri de tencere veya tavadaki yağ lekeleri ve yanmış yemek kalıntılarıdır. Fakat, bu sorunu basitçe çözebilirsiniz. Peki, çelik tava ve tenceredeki yağ lekeleri nasıl çıkarılır?



Yağ lekesi oluşan tencerenize veya tavanıza su koyun. Ardından 1 su bardağı da sirke ilave edip kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra karbonatla güzelce temizleyice leke ve yanık kalıntılarının kaybolduğunu görebilirsiniz. İşinize yarayacak diğer bir yöntem de; yine tencerenize bir miktar su ve bulaşık deterjanı ilave edip kısa bir süre kaynatın. Ardından oluşan lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz.