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Evdehayat
Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 30.03.2020 - 15:27,Son Güncelleme:/

Çelik tava ve tenceredeki yağ lekesi nasıl çıkarılır?

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Çelik tava ve tenceredeki yağ lekesi nasıl çıkarılır?
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Her mutfağın demirbaşı tava ve tencereler... Yemeklerin güzel bir şekilde pişmesini sağlayarak lezzetini katlamaya yardımcı oluyorlar. Ancak, yanmış yağ lekeleri ve yemek kalıntıları zorlu lekeler oluşmasına neden olabiliyor. Siz de çelik tava ve tencerede oluşan yağ lekelerinin nasıl temizlendiğini merak ediyorsanız, işte işinize yarayacak püf noktaları...

Yemek yaparken en şikayet edilen durumlardan biri de tencere veya tavadaki yağ lekeleri ve yanmış yemek kalıntılarıdır. Fakat, bu sorunu basitçe çözebilirsiniz. Peki, çelik tava ve tenceredeki yağ lekeleri nasıl çıkarılır?

Yağ lekesi oluşan tencerenize veya tavanıza su koyun. Ardından 1 su bardağı da sirke ilave edip kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra karbonatla güzelce temizleyice leke ve yanık kalıntılarının kaybolduğunu görebilirsiniz. İşinize yarayacak diğer bir yöntem de; yine tencerenize bir miktar su ve bulaşık deterjanı ilave edip kısa bir süre kaynatın. Ardından oluşan lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz.

Eşyalarınızı kolayca dezenfekte edin!
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