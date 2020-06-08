Çelik evye nasıl temizlenmeli?

Mutfakta en sık kullanılan alanlardan biri olan evyeler, hijyen açısından düzenli olarak temizlenmeli. İşte, çelik evyenizin pırıl pırıl olmasını sağlayacak pratik yöntemler...

Evyede oluşan lekeleri temizlemek için sirkeden faydalanabilirsiniz. Bunun için bulaşık süngerine bir miktar sirke dökün ve lekeleri güzelce ovun. Böylece hem yemek lekelerinden hem de oluşan kötü kokudan kurtulabilirsiniz.

Pırıl pırıl bir evye için karbonatı da deneyebilirsiniz. Bir miktar karbonatı lavaboya dökün ve bir sünger yardımıyla iyice silin. İşlem sonrası lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.

Ayrıca, limon kabuğu ile ovarak evyenizi parlatabilir, gider kokusunu da engelleyebilirsiniz.