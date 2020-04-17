MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriÇekmeceler nasıl düzenlenmeli?
GeriEvdehayat Çekmeceler nasıl düzenlenmeli?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17.04.2020 - 18:27,Son Güncelleme:

Çekmeceler nasıl düzenlenmeli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çekmeceler nasıl düzenlenmeli?
Abone Olgoogle-news

Zaman kaybı yaşamamak ve hızlı bir şekilde hazırlanmak için aradığımız eşyayı hemen bulmak isteriz. Ancak çekmeceyi açtığımızda aradığımızı bulmakta zorlanıyorsak işimiz zorlaşabilir. Bunun için çekmeceleri düzenlemenin zamanı gelmiş demektir. Peki, çekmecelerimizi nasıl düzenlemeliyiz? İşte, işinizi kolaylaştıracak tüyolar...

İlk olarak bütün çekmecelerinizi boşaltın ve güzelce temizleyin.

İhtiyacınız olmayan eşyaları bir kenara ayırın. İhtiyacınız olanları ise kullanım sıklığına göre düzenleyip çekmecelere yerleştirin.

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta eşyalarınızı gruplandırmak. Örneğin; makyaj malzemelerinizi farklı kutulara yerleştirebilir, şallarınızı da askıya asabilirsiniz.

Ayrıca çekmece düzenleyicileri de işinizi kolaylaştırabilir.

Evde kolonya ve dezenfektan yapımı!
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle