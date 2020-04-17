Çekmeceler nasıl düzenlenmeli?

İlk olarak bütün çekmecelerinizi boşaltın ve güzelce temizleyin.

İhtiyacınız olmayan eşyaları bir kenara ayırın. İhtiyacınız olanları ise kullanım sıklığına göre düzenleyip çekmecelere yerleştirin.

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta eşyalarınızı gruplandırmak. Örneğin; makyaj malzemelerinizi farklı kutulara yerleştirebilir, şallarınızı da askıya asabilirsiniz.

Ayrıca çekmece düzenleyicileri de işinizi kolaylaştırabilir.