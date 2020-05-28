Çaydanlıkta oluşan kireç nasıl temizlenir?

Suyun klorlu olması çaydanlıklarda kireç oluşumuna neden olabilir. Ancak, uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemle çaydanlığınızın yepyeni olmasını sağlayabilirsiniz.

Kireci temizlemek için akla ilk gelen yöntemlerin başında sirke geliyor. Bunun için çaydanlığınıza bir miktar su ile 1 veya 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Ardından ocağa alıp kaynatın. Daha sonra bulaşık süngeri ile çaydanlığınızı güzelce yıkayın. İşlem sonunda kirecin kaybolduğunu görebilirsiniz.

Çaydanlığınızda oluşan kireçten kurtulmak için limon tuzundan da faydalanabilirsiniz. Kireçli olan çaydanlığınıza bir miktar su ve limon tuzu ekleyip kaynatın. Daha sonra ocaktan alın ve bir fırça veya sünger yardımıyla iyice temizleyip durulayın.

Bu hızlı ve pratik yöntemler sayesinde çaydanlığınızda meydana gelen kireçleri yok edebilirsiniz.