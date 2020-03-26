Çay lekesi nasıl çıkarılır?

En sevilen içeceklerin başında gelir, çay. Sabah, öğle, akşam... Ne kadar içersek içelim, hiçbir zaman sıkılmayız. Fakat, halıya veya kıyafetimizi döküldüğü zaman da tatsız bir hal alabiliyor. Aslında, çay lekesini temizlemek o kadar da zor değil. Birkaç pratik yöntemle bu lekelerden kurtulabilirsiniz. İşte çay lekesinden kurtulmanızı sağlayacak birkaç öneri...

Eğer halıya çay dökülürse, hızlıca kağıt havlu ile bastırıp suyunu alın. Böylece, çayın halıya işlemesinin önüne geçmiş olursunuz. Daha sonra soğuk suyla yıkadığınız bezle lekeli bölgeye baskı uygulayın. Fakat, lekenin derine işlememesi için fazla ovalamadan silin.

İstenmeyen durumlar sonucu kıyafetinize çay dökülürse, bir bezin üzerine limon suyu damlatın ve lekenin üzerine bastırıp bir süre bekletin. Daha sonra kıyafetiniz yıkandığında lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.