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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 23.03.2020 - 15:54,Son Güncelleme:/

Çatal ve kaşıkları parlatmanın yolları

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Çatal ve kaşıkları parlatmanın yolları
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Çatal, kaşık ve bıçak bir mutfağın olmazsa olmazı. Fakat, sık kullanın bu eşyalar üzerinde bir süre sonra belli lekelenmeler veya kararmalar meydana gelebiliyor. Peki, kaşık ve çatallar nasıl parlatılır? İşte cevabı...

Zamanla lekelenen veya kararan çatal, kaşık ve bıçakları parlatıp, eski görünümüne kavuşturmak için kolay ve pratik yöntemler...

Geniş bir kaba birkaç damla sirke ve bir miktar karbonat ekleyin. Çatal, kaşık ve bıçaklarınızın kararan veya lekenen bölgelerini bu karışımla güzelce temizleyin. Ardından bol su ile durulayın.

Lekelenen veya kararan çatal, kaşık ve bıçaklarınızı temizlemenin ve parlatmanın diğer bir yolu da sirkeli su da bekletmek. Bir kaba su ve bir miktar sirke ilave edin. Bir süre beklettikten sonra da güzelce yıkayıp durulayın. Bu şekilde, lekelerin ve kararmaların kaybolduğunu görebilirsiniz.

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