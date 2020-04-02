Cansız ve kurumuş saçlara evde doğal yöntemlerle bakım zamanı!

Yıpranan saçlarınız için kimyasal ürünler kullanmadan evde doğal malzemeler ile kolayca bakım yapabilirsiniz.

Yıpranmış saçlara en iyi gelen doğal yağlar;

-Argan yağı

-Badem yağı

-Hindistan cevizi yağı

-Hint yağı

Bu yağların ister hepsini karıştırarak isterseniz de evde olan kadarını karıştırarak bir maske hazırlayabilirsiniz. Kullanacağınız yağ miktarını saçınızın uzunluğuna ve yoğunluğuna göre belirleyebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağını sıvı şekilde karışımın içine katmalısınız. Bunun için benmari usulü eritme yöntemi kullanabilirsiniz. Bütün bu yağlardan azar azar eklediğiniz karışımı saçınıza iyice yedirin ve bir bone takın. Ekstra olarak bir havluyla saçınızı sararsanız yağlar saçınıza daha iyi nüfuz eder.

Saçınızdaki bu karışımı en az bir saat bekletmelisiniz. Sonra şampuanınızla saçınızı yıkayıp ılık suyla durulayabilirsiniz. Birkaç uygulamadan sonra farkı daha net göreceksiniz.

Sirke de saça iyi geliyor

Saçınızın daha parlak görünmesi için diğer bir yöntem ise saçınızı yıkadıktan sonra durulama suyuna biraz sirke karıştırmak. Evde kaldığımız şu günlerde sirkeyi gönül rahatlığıyla tercih edebiliriz. Gerçekten saçınızın ne kadar parladığına inanamayacaksınız.