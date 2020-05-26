Çamaşır makinesinde oluşan kötü koku nasıl giderilir?

Deterjan kalıntıları, biriken kirler, küflenme ve nem sebebiyle çamaşır makinelerinde kötü koku oluşabilir. Ancak, istenmeyen kokuları birkaç basit yöntemle engelleyebilirsiniz.

Çamaşır makinesinde deterjan kalıntıları ve kir genellikle lastik kısmına birikir. Bu durum makine içerisinde kötü kokulara neden olabilir. Bunun için makinenizin lastiğinin temiz olmasına dikkat edin.

Deterjan gözünün temiz kalması da büyük önem taşıyor. Çünkü, toz deterjan tercih edildiğinde bir süre sonra artıklar oluşur ve istenmeyen kokular oluşturabilir. Bir kaba sıcak su ve sirke ekleyin. Temiz bir bezi bu suda ıslatıp, deterjan gözünü temizleyebilirsiniz.

Makinenizin deterjan gözüne bir miktar tuz, karbonat ve sirke ekleyip yüksek sıcaklıkta ve boş olarak çalıştırın. Ardından kalıntıları temizlemek için tekrar sıcak olarak boş yıkayın. İşlem sona erince çamaşır makinenizin kapağını açıp havalanmasını sağlayın.