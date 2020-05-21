Cam temizliğinde nelere dikkat edilmeli?

İşte cam temizliğinde işinizi kolaylaştıracak püf noktaları;

Cam temizliğine ilk olarak iç taraftan başlayın. Daha sonra dış kısımlara geçin. Böylece, lekelerin kaldığı alanları kolayca görebilirsiniz.

Pek çok alanda kullanılan beyaz sirkeyi cam temizliğinde de kullanabilirsiniz. Bunun için sıcak suyun içine bir miktar beyaz sirke ekleyin. Daha sonra hazırladığınız sirkeli su ile lekeleri kolayca temizleyebilir ve camlarınızın uzun süre temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Ancak sirkeyi, kimyasal maddelerle birlikte kesinlikle kullanmayın.

Pervaz gibi zor temizlenen alanlarda eski bir diş fırçasından faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kirli bölgeye bir miktar karbonat ve beyaz sirke dökmek. Daha sonra diş fırçasıyla ovun. Kirlerin kolayca çıktığını görebilirsiniz.

Ayrıca, cam temizlerken suyun içine bir miktar tuz eklemek de daha temiz olmasını sağlayacaktır.