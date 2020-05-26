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Haber Giriş: 26.05.2020 - 07:01,Son Güncelleme:

Call of Duty WWII ücretsiz oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Call of Duty WWII ücretsiz oldu
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Her ay oyun kütüphanesindeki bazı oyunları bedava dağıtan Sony, bu kez de PlayStation Plus aboneliği olan oyuncuları için Call of Duty WWII'yi ücretsiz hale getirdi.

Call of Duty: WWII, bugünden itibaren PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz oldu. Eğer bu aboneliğe sahipseniz vakit kaybetmeden oyunu indirip kütüphanenize eklemenizi öneriyoruz.

3 Kasım 2017 tarihinde satışa sunulan ve o günden bu yana oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Call of Duty: WWII, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor ve yenilenen grafikleriyle birlikte oyuncıları asırlar öncesine geri götürüyor.

Call of Duty WWII ücretsiz oldu

Call of Duty: WWII, Sony'nin ücretsiz olarak dağıttığı ilk Call of Duty oyunu değil. Şirket, daha önce de Call of Duty: Black Ops III ve Call of Duty: Modern Warfare Remastered sürümlerini oyunculara ücretsiz dağıtmıştı.

Sony, son olarak Farming Simulator 19 ile Cities: Skylines oyunlarını ücretsiz yapmıştı.

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple?a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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