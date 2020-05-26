Call of Duty WWII ücretsiz oldu
Her ay oyun kütüphanesindeki bazı oyunları bedava dağıtan Sony, bu kez de PlayStation Plus aboneliği olan oyuncuları için Call of Duty WWII'yi ücretsiz hale getirdi.
Call of Duty: WWII, bugünden itibaren PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz oldu. Eğer bu aboneliğe sahipseniz vakit kaybetmeden oyunu indirip kütüphanenize eklemenizi öneriyoruz.
3 Kasım 2017 tarihinde satışa sunulan ve o günden bu yana oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Call of Duty: WWII, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor ve yenilenen grafikleriyle birlikte oyuncıları asırlar öncesine geri götürüyor.
Call of Duty: WWII, Sony'nin ücretsiz olarak dağıttığı ilk Call of Duty oyunu değil. Şirket, daha önce de Call of Duty: Black Ops III ve Call of Duty: Modern Warfare Remastered sürümlerini oyunculara ücretsiz dağıtmıştı.
Sony, son olarak Farming Simulator 19 ile Cities: Skylines oyunlarını ücretsiz yapmıştı.
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