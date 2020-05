Call of Duty WWII ücretsiz oldu

Call of Duty: WWII, bugünden itibaren PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz oldu. Eğer bu aboneliğe sahipseniz vakit kaybetmeden oyunu indirip kütüphanenize eklemenizi öneriyoruz.

3 Kasım 2017 tarihinde satışa sunulan ve o günden bu yana oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Call of Duty: WWII, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor ve yenilenen grafikleriyle birlikte oyuncıları asırlar öncesine geri götürüyor.



Call of Duty: WWII, Sony'nin ücretsiz olarak dağıttığı ilk Call of Duty oyunu değil. Şirket, daha önce de Call of Duty: Black Ops III ve Call of Duty: Modern Warfare Remastered sürümlerini oyunculara ücretsiz dağıtmıştı.

Sony, son olarak Farming Simulator 19 ile Cities: Skylines oyunlarını ücretsiz yapmıştı.