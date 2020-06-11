Çalışma masası nasıl düzenlenmeli?

Masada bulunan kalemler, renkli kağıtlar ve diğer gereçler dikkatimizi dağıtıp bizi oyalayabilir. Bu yüzden bunları kaldırmak doğru bir tercih olabilir.

Çalışma masanızın bulunduğu yerin duvarını sevdiğiniz bir renge boyayabilirsiniz. Canlı ve açık renkler sizi çalışmaya teşvik edebilir, daha rahat odaklanmanızı sağlayabilir.

Ayrıca, masanın gün ışı alan bir yere konumlandırılması da daha iyi olur.

Masada az eşya ve obje bulunması da oyalanmanızı engeller. Masanızda bulunan çerçeveleri de duvara asabilirsiniz. Üstelik her daim düzenli olması işinizi kolaylaştırır.