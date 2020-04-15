Buzdolabı temizliğinin püf noktaları

İlk adım bir temizlik kabına ılık su ve deterjan koymanız. Suyun içine karbonat ya da sirke de ilave edebilirsiniz.

Temizliğe en üst raftan başlayın ve sırasıyla gidin. Tüm rafları aynı anda boşaltmak yerine sıra sıra ilerlerseniz işiniz daha kısa sürer. Buzdolabı temizleme işini alışveriş öncesi yapmanızı öneririz. Hem buzdolabını temizlemek daha kolay olur hem de yeni aldığınız ürünleri daha rahat yerleştirebilirsiniz.

En üst raftaki ürünleri çıkarın ve rafı güzelce silin. Eğer çıkarabiliyorsanız rafları çıkarıp yıkayın. Silmekten daha iyi temizlenecektir. Öte yandan rafların takıldığı yerleri silmek genellikle unutulur. Eğer rafları çıkarabilirseniz, rafların takıldığı yerleri de kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Rafı çıkarıp yıkadıktan sonra kuru bir bezle de ıslaklığı alın, ürünleri yerleştirin. Aynı işlemi diğer raflar için de tekrarlayın.

Raflar bittikten sonra sıra geldi sebzeliklere. Sebzelikleri çıkarın, içinde bozulanlar varsa atın. Sebzelikleri deterjanlı su ile güzelce yıkayın ve durulayın.

Sebzeliklere sebze ve meyveleri yerleştirmeden önce tabanına kağıt havlı yerleştirebilirsiniz. Bu işlem, sebzeliklerin daha az kirlenmesine yardımcı olacaktır. Sebze ve meyveleri sebzeliklere yerleştirirken plastik poşetlerden çıkarmayı sakın unutmayın.

Şimdi de sıra dolap kapağında yer alan raflara geldi. Bu raflara genelde yumurta, içecek kutuları, ketçap/mayonez, konserve gıdalar konuluyor. Bu rafları temizlemek diğerlerine göre daha kolay. Ürünleri boşaltın, tarihlerini gözden geçirin. Rafları silin, kurulayın ve ürünleri yerleştirin.

Dolap kapağındaki rafları kullanırken bir sıraya içecekler, diğer sıraya konserveler gibi bir dizilim yapabilirsiniz. Böylece daha düzenli bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Ve son olarak dolap kapağı... Gün içinde sürekli açıp kaparken en çok parmak izi olan yerlerin başında buzdolabı kapağı geliyor. Dolabın dış yüzeyini de içinde sirke ya da karbonat bulunan deterjanlı su ile silin. Kapağı mutlaka kurulayın ki bez izi almasın.