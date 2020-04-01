Buzdolabı, yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza ettiğimiz ve mutfağımızın en önemli eşyalarından biri. Sık kullanıldığı için de zaman zaman kirlenir ve bu da temizleme vaktinin geldiği anlamına gelir. Buzdolabı temizliği zahmetli gelebilir. Ancak, uygulayacağınız ipuçlarını hakkında bilginiz varsa kolayca halledebilirsiniz. O halde buzdolabı nasıl temizlenmeli? diyorsanız, işte en pratik yöntemler...

Temizliğe başlamadan önce buzdolabınızın fişini çekin ve içindeki tüm yiyecekleri ve parçaları çıkarın. Çıkabilen parçaları elde güzelce yıkayın. Çünkü, bazı parçalar plastikten üretilmiş olabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmayabilir.

Bir kaba karbonat, sirke ve bir miktar su ekleyin veya sadece ılık suya bir miktar bulaşık deterjanı da ekleyebilirsiniz. Buzdolabındaki lekeli bölgelere bir miktar karbonat dökün ve lekeyi temizleyin. Ardından hazırladığınız suyla güzelce silin ve temiz su ile de tekrar temizleyin. Buzdolabının içini bitirdikten sonra dış yüzeyini de güzelce silip kurulayın.





