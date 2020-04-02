Buzdolabı, yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza ettiğimiz ve mutfağımızın en önemli eşyalarından biri. Sürekli kullanıldığı ve bazen dışarından aldığımız yiyecekleri gelişigüzel yerleştirdiğimiz için karışabiliyor. Üstelik, yiyeceklerimizin bozulmasına da yol açabiliyor. Ancak, buzdolabını düzenleme ve yerleştirme konusunda bilgi sahibi olunursa bu sorunun önüne geçilebilir. O halde buzdolabı nasıl düzenlenmeli? Yerleştirirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte öneriler...

Her şeyden önce buzdolabınızı düzenli olarak temizleyin. Yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilmesi için temiz bir ortam oldukça önemli.

Buzdolabını yerleştirirken içeceklerinizi fazla yer kaplamaması için içecek raflarına yerleştirin. Yumurtalarınız için de yumurtalıkları tercih etmelisiniz. Ancak, bu alana limon gibi yiyecekler koymamalısınız.

Kahvaltılık ürünlerini küçük kaplara yerleştirmeniz buzdolabınızı düzenli tutacaktır. Sebze ve meyvelerinizi de kapalı bölmelere yerleştirin. Böylece, daha taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.

En önemlisi de buzdolabınızın rafı fazlaysa ürünlerinizi gruplandırın. Böylece istediğiniz her şeye kolayca ulaşabilirsiniz.