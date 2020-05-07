Buz küplerini evde bakım rutininize eklemeniz için 5 neden

1- Cildi parlatıyor, sivilceleri iyileştiriyor

Cilde buz uygulamak, kan dolaşımını hızlandırıyor ve cilde doğal bir parlaklık veriyor. Aynı zamanda ciltteki yağ üretimini en aza indirmeye yardımcı oluyor. Bu sayede de sivilce ve akne oluşumuna engel oluyor, var olanları iyileştiriyor.

2- Gözenekleri sıkılaştırıyor

Cildimizde terlemeyi ve doğal yağları serbest bırakan, cildimizi sağlıklı tutan gözenekler vardır. Bu gözeneklerde kir ve yağ birikmesi ise cilt problemlerine neden oluyor. Cildinizi güzelce temizledikten sonra buz küpü uygulamak bu yağ ve kirleri gözeneklerden uzak tutuyor. Aynı zamanda gözeneklerin sıkılaşmasına da yardımcı oluyor.

3- Göz altlarına ve kırışıklıklara iyi geliyor

Göz altı torbaları yüzün yorgun görünmesine sebep olan etkenlerden biridir. Ama çözümsüz değildir. Buz küplerini dairesel hareketlerle gözlerinizin iç köşesinden kaşlarınıza doğru ilerletin. Küpler eriyene kadar işleme devam edin. Bu uygulama hem göz altı torbalarına, hem göz çevresindeki kırışıklıklara hem de şişliklere iyi gelecektir.

4- Lekeleri geçiriyor

Yüzünüzde koyu renkli lekeler varsa buz bunlara iyi gelebiliyor. Bir su bardağı gül suyunu kaynatın. Kaynamış gül suyunun içine bir adet salatalığın suyunu ekleyin ve buz kalıplarına dökerek dondurun. Her akşam uyumadan önce bir buz küpünü cildinizde ve boynunuzda gezdirin.

5- Dudakları yumuşatıyor

Dudaklarımız yüzümüzde en çok hasar gören bölgelerden biri. Çatlayan, kuruyan dudaklarınızı buz ile tedavi edebilirsiniz. Dudaklarında buz küpünü eriyene kadar gezdirin ve ardından doğal bir dudak nemlendiricisi sürün. Bu işlemi birkaç gün uygulamaya devam ederseniz dudaklarınızın iyileştiğini göreceksiniz.