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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 28.04.2020 - 17:47,Son Güncelleme:

Büyük küçük herkes bayılacak: Meyveli yulaf topları

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Büyük küçük herkes bayılacak: Meyveli yulaf topları
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Sağlıklı yeme alışkanlığınızı pekiştirecek şahane bir tarif hazırladık. Bu hafif tatlıya küçük büyük herkes bayılacak. İşte meyveli yulaf topları…

Hazırlaması çok kolay, yemesi keyifli! Gelelim bu sağlıklı tarifin hazırlanışına…

Malzemeler

2 çay bardağı yulaf kepeği
5 yemek kaşığı süt
8 adet hurma
4 adet günkurusu
1 adet küçük boy muz
3 yemek kaşığı dövülmüş fındık
Biraz tarçın

Hazırlanışı

İlk olarak hurmaların çekirdeklerini çıkarın.
Kayısı, muz ve hurmaları rondodan geçirin.
İçine yulaf kepeği, süt ve bir çay kaşığı kadar tarçını ekleyip karıştırın.
Son olarak fındıkları ilave edip rondoda biraz daha çekin.
Elinizi hafif ıslatarak minik toplar yapın.
Dilerseniz Hindistan cevizi veya kakaoya bulayabilirsiniz.
Bir süre buzdolabında dinlenmesini bekledikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

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