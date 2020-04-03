Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?

Zamanla oluşan yemek, yağ ve deterjan kalıntıları nedeniyle bulaşım makinelerinin yıkama özelliği olumsuz etkilenebilir. Fakat, uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemler bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Makinenizin içerisinde biriken yemek artıklarını düzenli olarak temizleyin.

İç yüzeyde oluşan lekeleri nemli bir bezle veya yumuşak bir fırça ile zarar vermeden temizleyin.

Belirli aralıklarla filtreyi temizlemeyi de ihmal etmeyin.

Ayda bir defa deterjan ve mutfak gereci yerleştirmeden çalıştırın. Böylece, sıcak su iç yüzeyi temizleyecektir.