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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:39,Son Güncelleme:/

Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?

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Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?
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Mutfakta işimizi kolaylaştıran en önemli eşyalardan biri de bulaşık makinesi. Kirlenen mutfak gereçlerinin tertemiz olmasını sağlar ama bulaşık makineleri da zamanla kirlenebilir. Bu da yıkama özelliklerini kaybetmesine neden olur. Ancak, düzenli temizlikle bu sorunun önüne geçilebilir. Peki, bulaşık makinesi nasıl temizlenir? İşte detayları...

Zamanla oluşan yemek, yağ ve deterjan kalıntıları nedeniyle bulaşım makinelerinin yıkama özelliği olumsuz etkilenebilir. Fakat, uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemler bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Makinenizin içerisinde biriken yemek artıklarını düzenli olarak temizleyin.

İç yüzeyde oluşan lekeleri nemli bir bezle veya yumuşak bir fırça ile zarar vermeden temizleyin.

Belirli aralıklarla filtreyi temizlemeyi de ihmal etmeyin.

Ayda bir defa deterjan ve mutfak gereci yerleştirmeden çalıştırın. Böylece, sıcak su iç yüzeyi temizleyecektir.

Eşyalarınızı kolayca dezenfekte edin!
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