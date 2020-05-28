Bu yılın en çok satan telefonu belli oldu

Omdia Research tarafından paylaşılan rapora göre bu yılın ilk çeyreğinde iPhone 11 modeli 19.5 milyon civarında satış yaptı. iPhone 11'i Samsung Galaxy A51 6.8 milyonluk satışla takip etti. Diğer çok satan modeller ise şöyle:

Xiaomi Redmi Note 8: 6.6 milyon adet

Xiaomi Redmi Note 8 Pro: 6.1 milyon adet

iPhone XR: 4.7 milyon adet

iPhone 11 Pro Max: 4.2 milyon adet

Samsung Galaxy A10s: 3.9 milyon adet

iPhone 11 Pro: 3.8 milyon adet

Samsung Galaxy S20 Plus: 3.5 milyon adet

Samsung Galaxy A30s: 3.4 milyon adet



Bu tabloda Apple'ın başarısı açık bir şekilde görülüyor. Tüm iPhone 11 modellerini ilk 10'a sokmayı başaran Apple, iPhone 11'i en çok satan telefon yapmayı başarırken, Türkiye'de yüksek fiyatıyla cepleri yakan iPhone 11 Pro Max'i de çok satanlar listesine dahil etmeyi başarmış görünüyor.



Apple'dan sonra öne çıkan bir diğer isim ise Xiaomi oldu ve Apple'ı yakından takip ettiği dikkat çekti. Geçen yılın en çok satan telefonu olan iPhone XR'ın bu yıl da çok sattığı da görülüyor.



