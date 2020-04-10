Bu tarifle içli köfte yapmayı bilmeyen kalmayacak!

Malzemeler:

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/3 demet maydanoz

100 gram ceviz

Dış kaplaması için:

2 su bardağı ince bulgur

100 gram kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

2 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı un

Nasıl yapılır?

Soğanları ince ince doğrayın ve sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlara kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Onlar kavrulurken maydanozları ince ince doğrayın, cevizleri irice dövün.

Kıyma kavrulunca ocaktan alıp salça, ceviz ve maydanozu ilave edin. İç harcınız hazır!

Dış kaplama için bulgur ve kıymayı bir araya getirin ve karıştırın.

Salça, tuz ve unu da ilave edin.

Elinizi arada ıslatarak macun kıvamında bir malzeme elde edene kadar hepsini yoğurun.

Bu malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp başparmağınızın etrafına sararak minik kesecikler elde edin.

Kıymalı harçtan bu keselerin içine doldurup parmak uçlarınızla toparlayarak ağzını kapatın.

Köfteleriniz hazır. Damak zevkinize göre tuzlu suda makarna haşlar gibi haşlayabilir ya da kızgın yağda kızartabilirsiniz. Afiyet olsun…