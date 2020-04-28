Bu öneriler ev temizliğinde işinize yarayacak

Yemek hazırlarken temizliği de sonraya bırakmayın. Çünkü mutfağınız fazla dağılabilir. Bu yüzden yemek yaparken etrafı temizlerseniz, işiniz çok kolay olur. Etrafa sıçrayan lekelere anında müdahale ederek kolayca çıkarabilirsiniz.

Bütün çamaşırlarınız kirlenene kadar biriktirmeyin. Bunun yerine çamaşır sepetiniz dolduğunda yıkamayı tercih edebilirsiniz.

Açık renkli kapılar kolay kirlenir ve lekeleri de belli eder. Bunun için bir patatesi ikiye bölüp lekeli bölgeye hafif bir şekilde sürün. Böylece lekelerden kurtulabilirsiniz.

Fincanlarınızda çay ve kahve lekesi oluştuysa limon ve tuz ile temizleyebilirsiniz.

Tencerenizde yağ lekeleri veya yanmış yemek kalıntıları oluştuysa, içine bir miktar su ve bulaşık deterjanı ekleyip kaynatın. Bir süre beklettikten sonra da güzelce yıkayın. Tüm kalıntıların kaybolduğunu görebilirsiniz.

Ev temizliğinde doğal malzemeler kullanmaya dikkat edin. Ayrıca, limon, sirke ve karbonattan da faydalanabilirsiniz.