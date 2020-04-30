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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 30.04.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Bu krem topuk çatlaklarını gidermeye çare oluyor

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Bu krem topuk çatlaklarını gidermeye çare oluyor
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Topuk çatlağı, kadın erkek fark etmeksizin pek çok kişinin ortak sorunu… Kimisine göre yalnızca görsel olarak problem yaratan bu durum ilerlediğinde bazı kişilerde ağrıya sebep olabiliyor. O nedenle topuk çatlaklarının ilerlemesinin beklemeden önlem almakta fayda var.

Topuk çatlaklarını gidermek için hazırlanışı çok kolay olan aşağıdaki kürü hazırlayabilir, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Malzemeler

2 çay kaşığı bal
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 tatlı kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri uygun bir kaba sırayla alıp karıştırın.

Karışımı topuklarınıza akşamları uygulayın ve yarım saat kadar bekletin.

Düzenli olarak yaptığınızda epey faydasını göreceksiniz.

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