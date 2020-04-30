Bu krem topuk çatlaklarını gidermeye çare oluyor
Topuk çatlağı, kadın erkek fark etmeksizin pek çok kişinin ortak sorunu… Kimisine göre yalnızca görsel olarak problem yaratan bu durum ilerlediğinde bazı kişilerde ağrıya sebep olabiliyor. O nedenle topuk çatlaklarının ilerlemesinin beklemeden önlem almakta fayda var.
Topuk çatlaklarını gidermek için hazırlanışı çok kolay olan aşağıdaki kürü hazırlayabilir, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Malzemeler
2 çay kaşığı bal
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 tatlı kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı limon suyu
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri uygun bir kaba sırayla alıp karıştırın.
Karışımı topuklarınıza akşamları uygulayın ve yarım saat kadar bekletin.
Düzenli olarak yaptığınızda epey faydasını göreceksiniz.
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