Bu krem ağrıları gideriyor, kasları gevşetiyor

Kremi hazırlayıp ağrıyan bölgeye masaj yapabilirsiniz. İşte hastanelerden uzak durmanız gereken bu dönemde ağrıları azaltacak tarif ve hazırlanışı…

Malzemeler

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

20 damla okaliptüs esansı

20 damla nane esansı

Hazırlanışı



Tüm malzemeleri cam bir kaba alın. Temiz bir kaşıkla karıştırın. Dilediğiniz zaman ağrıyan bölgeye bu yağ ile masaj yapın. Buzdolabında saklayıp dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Bu kremdeki esansiyel yağlar, ağrının geçmesine yardımcı olacak ve iyi hissetmenizi sağlayacak. Krem özellikle kas ağrılarını geçirmede oldukça etkili…