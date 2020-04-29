Bu krem ağrıları gideriyor, kasları gevşetiyor
Kas ve eklem ağrılarının dayanılmasının çok güç olduğunu biliyoruz… Günlük yaşamı etkileyen bu ağrıları hafifletecek bir krem tarifimiz var.
Kremi hazırlayıp ağrıyan bölgeye masaj yapabilirsiniz. İşte hastanelerden uzak durmanız gereken bu dönemde ağrıları azaltacak tarif ve hazırlanışı…
Malzemeler
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
20 damla okaliptüs esansı
20 damla nane esansı
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri cam bir kaba alın. Temiz bir kaşıkla karıştırın. Dilediğiniz zaman ağrıyan bölgeye bu yağ ile masaj yapın. Buzdolabında saklayıp dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
Bu kremdeki esansiyel yağlar, ağrının geçmesine yardımcı olacak ve iyi hissetmenizi sağlayacak. Krem özellikle kas ağrılarını geçirmede oldukça etkili…
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