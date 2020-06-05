Bu haftanın ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games, her hafta olduğu gbii bu hafta da ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu kez GTA V kadar ses getiren bir kampanyaya imza atmayan şirket, 28 TL değerindeki Overcooked oyununu bedava yaptı.
GTA V ve Civilization VI'dan sonra çıtayı epey yukarı çıkaran ve her hafta verdiği iyi oyunlarda adından söz ettiren dijital oyun kütüphanesi Epic Games, bu hafta ise beklentilerin altında bir oyunla karşımıza çıktı. 28 TL'ye satılan Overcooked, Epic Games kullanıcılarına ücretsiz oldu.
Yemek pişirme teması üzerine kurulu bir beceri oyunu olan Overcook'ta mutfağa gelen siparişleri zamanında teslim etmeye çalışıyoruz. İster tek başınıza tüm mutfağı yönetebiliyor, isterseniz online olarak dört oyuncuyla birlikte siparişlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Epic Games, bu oyunu ilk kez ücretsiz dağıtmıyor; daha önce de bu oyun yine bedava olmuştu.
Şirketin, ARK: Survival isimli oyunu ücretsiz yapması beklenirken Overcooked'un kampanyaya dahil olması ise ilginç bir gelişme oldu.
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