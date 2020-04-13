MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriBu çay sinirleri yatıştırıyor, sakinleştiriyor! İşte tarifi…
GeriEvdehayat Bu çay sinirleri yatıştırıyor, sakinleştiriyor! İşte tarifi…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 13.04.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Bu çay sinirleri yatıştırıyor, sakinleştiriyor! İşte tarifi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu çay sinirleri yatıştırıyor, sakinleştiriyor! İşte tarifi…
Abone Olgoogle-news

Bu çay üzerinizdeki stresi atıp kuş gibi hafiflemenizi sağlayacak! Kendinizi gergin ve huzursuz hissediyorsanız tarifi mutlaka deneyin.

Şimdi vereceğimiz çay tarifini hazırlayın, koltuğunuza kurulun ve hafif hafif yudumlayın. Belki bu sakinleştirici çayı içerken bir müzik size eşlik edebilir.

İşte sakinleştirici çay tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı…

Malzemeler

1 tutam papatya
1 yemek kaşığı melisa
1 yemek kaşığı meyankökü
1 yemek kaşığı lavanta
Birkaç dal taze nane
Çeyrek limon
1 litre su

Suyu kaynatın. Tüm bitkileri içine ekleyin. 5-6 dakika demlenmesini bekleyin. Hazır olunca bardağa koyun. Birkaç dakika ılınmasını bekleyin. İçine biraz limon sıkın. Dilerseniz bal da ekleyebilirsiniz.

Paket lastiği ile neler yapılır? İşte hayatınızı kolaylaştıracak fikirler...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle