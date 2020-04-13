Bu çay sinirleri yatıştırıyor, sakinleştiriyor! İşte tarifi…

Şimdi vereceğimiz çay tarifini hazırlayın, koltuğunuza kurulun ve hafif hafif yudumlayın. Belki bu sakinleştirici çayı içerken bir müzik size eşlik edebilir.

İşte sakinleştirici çay tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı…

Malzemeler

1 tutam papatya

1 yemek kaşığı melisa

1 yemek kaşığı meyankökü

1 yemek kaşığı lavanta

Birkaç dal taze nane

Çeyrek limon

1 litre su

Suyu kaynatın. Tüm bitkileri içine ekleyin. 5-6 dakika demlenmesini bekleyin. Hazır olunca bardağa koyun. Birkaç dakika ılınmasını bekleyin. İçine biraz limon sıkın. Dilerseniz bal da ekleyebilirsiniz.