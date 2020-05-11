Bol kaşarlı, çok lezzetli: Fırında makarna nasıl yapılır?
Hem çok basit hem de lezzetli olan bu fırında makarna tarifini mutlaka denemelisiniz. Her ana yemeğin yanına yakışan fırında makarnanın malzemelerine ve hazırlanışına göz atmaya ne dersiniz?
Malzemeler
1 paket fırın makarna
Rendelenmiş 1,5 su bardağı kaşar peyniri
Beşamel sos için:
2 yemek kaşığı un
½ çay bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tereyağ
Hazırlanışı
Başemal sos için tereyağı ve sıvıyağı tavaya alıp kızdırın.
Unu üzerine ekleyip tavada rengi dönene kadar kavurun.
Sütü ekleyip iyice karıştırın.
Sos koyu kıvam alınca ocaktan indirin.
Arzuya göre içine biraz karabiber ve tuz ekleyebilirsiniz.
Ayrı bir tencerede kaynamış tuzlu suyun içine fırın makarnayı atıp 7-8 dakika kadar pişirin.
Ocaktan alıp suyunu süzdürün.
Geniş bir fırın kabının içine makarnayı alın, başemal sosu üzerine yayın.
Kaşıkla boşluklar açarak sosun makarnanın arasına da dağılmasını sağlayın.
Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri koyun.
180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirin.
İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.
SONRASINDA HAFİF BİR TATLI İYİ GİDER!
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