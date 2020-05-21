Bir telefon satın alırken en çok neye dikkat edersiniz?

Telefon alırken dikkat etmeniz gereken pek çok şey var. Örneğin küçük ekranlı telefonları daha çok seviyorsanız birçok model telefon size uygun gelmeyecektir ve telefon alırken daha seçici olmanız gerekecek. Diğer yandan kamerası sizin için önemliyse işiniz zor; çünkü yeni çıkan pek çok telefon arka yüzünde 3 veya 4 kamerayla gelirken, bazılarının ön yüzünde bile iki kamera bulunuyor. Ancak cihazların fotoğraf çekim kaliteleri birbirlerinden oldukça farklı; video çekimi söz konusu olduğunda da modeller arasında büyük farklar bulunuyor.



Diğer yandan batarya ömrü kullanıcıların en sıkıntılı problemlerinin başında geliyor. Şu ara pek çok kişi evden çalıştığından batarya sorunu pek dillendirilmiyor; ancak bir telefonun 1 gün boyunca şarj olmadan dayanabilmesi önemli bir özellik.



Tasarım ve marka önemliyse bu konuda şanslısınız; en azından seçenekleriniz daha az ve kendine göre bir telefonu daha kolay bulabilirsiniz.



Eğer fiyata önem veriyorsanız önce bütçenizi belirlemeniz gerekiyor. 2000 TL'ye kadar bütçe çıkabiliyorsanız bu fiyatlarda bulunan pek çok iyi telefon var. Ancak 4-5 bin TL ayırmayı düşünüyorsanız daha üst seviye bir telefonu neden almayasınız?



