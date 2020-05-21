Bir de bu tarifle deneyin: Lor peynirli pancake
Pancake'i sağlıklı hale getiriyoruz! Vereceğimiz bu tarifi, sahurda, kahvaltıda, öğle yemeğinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. İçinde yağ ve şeker olmayan bu tarif, diyet yapanlar için de ideal. İşte karşınızda lor peynirli pancake...
Lor peynirli pancake tarifi
Malzemeler:
5 adet yumurta
150 gram lor peyniri
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
Hazırlanışı:
Bir adet yumurtanın tamamını, kalan 4 yumurtanın da akını bir kaba alın.
Lor peyniri, bir tutam tuz ve karabiber ile çok az kırmızı toz biberi de ekleyin ve blenderdan geçirin.
Karışım pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
Tavaya çok az zeytinyağı dökün ve pancakeleri önlü arkalı güzelce pişirin. İşte bu kadar!
Pancakeleri isterseniz ev yapımı reçeller ve meyveler ile tüketin, ister domates, biber, zeytin, peynir gibi kahvaltılıklarla yiyin.
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