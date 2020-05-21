Bir de bu tarifle deneyin: Lor peynirli pancake

Lor peynirli pancake tarifi

Malzemeler:

5 adet yumurta

150 gram lor peyniri

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Hazırlanışı:

Bir adet yumurtanın tamamını, kalan 4 yumurtanın da akını bir kaba alın.

Lor peyniri, bir tutam tuz ve karabiber ile çok az kırmızı toz biberi de ekleyin ve blenderdan geçirin.

Karışım pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.

Tavaya çok az zeytinyağı dökün ve pancakeleri önlü arkalı güzelce pişirin. İşte bu kadar!

Pancakeleri isterseniz ev yapımı reçeller ve meyveler ile tüketin, ister domates, biber, zeytin, peynir gibi kahvaltılıklarla yiyin.