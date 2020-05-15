Bilgisayarınızı virüslerden koruyacak 4 güvenlik programı

Biz de işinize yaracak güvenlik programlarını sizin için derledik. Gelin bu uygulamalara hep birlikte bakalım...

Avast Free Antivirus

Pek çok özellik sunan Avast Free Antivirus, bilgisayarlar için ücretsiz bir şekilde virüsten koruma desteği sağlıyor. Virüs tanımlama ve temizleme konusunda oldukça iyi olan program istediğiniz gibi kişiselleştime imkanı da sunuyor.

Kaspersky Free Antivirus

Cihazınızı ve verilerinizi kötü amaçlı yazılımlardan koruyan Kaspersky Free Antivirus, arka planda çalışırken çok fazla enerji tüketmiyor. Ayrıca, hızlı ve etkili bir tarama sunan programın virüs veritabanı da sürekli güncelleniyor.

ESET Smart Security Premium



Çevrimiçi üst düzey koruma sağlayan uygulamayla bilgisayarınızdaki dosyalar şifreleniyor. Böylece her türlü tehdide yönelik çevrimiçi ve çevrimdışı koruma sağlayarak zararlı yazılımların yayılmasını engelliyor.

Bitdefender Antivirus

Bilgisayarlar için tam zamanlı bir koruma sunan Bitdefender Antivirus, kötü amaçlı yazılımları engelliyor. Çalışırken bilgisayarınızı koruyan uygulama üst düzeyde koruma sağlıyor.