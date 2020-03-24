Beyaz spor ayakkabınızı böyle temizleyin, ilk günkü gibi olacak

Çamaşır makinesi

Spor ayakkabılarınızı en kolay ve en etkili temizleme yöntemlerinden biri çamaşır makinesinde yıkamaktır ama aynı zamanda bu yöntem en riskli olan. Çünkü ayakkabınız deforme olabilir. Severek kullandığınız ve kıyamadığınız bir spor ayakkabıyı bu yöntemle temizlemeyin. Denemek isterseniz de spor ayakkabınızı eski bir yastık kılıfı veya çanta kılıfı gibi bir kılıfın içerisine koyarak makinede yıkayın. Bağcıklarını çıkarıp koymayı unutmayın.

Diş macunu

Ayakkabınızın belli bölümlerini temizlemek istiyorsanız bir dış fırçasının üstüne bir miktar diş macunu koyun ve istediğiniz yerleri ovalayın. Sonrasında suyla durulamanız gerekir. Bu kısımda önemli olan diş macunun renkli olmaması çünkü renkli diş macunları ayakkabıya hafif de olsa renk verebilir. Beyaz diş macunlarını tercih edin.

Beyaz krem jel

Evlerinizde banyolarda mutfaklarda temizlik amaçlı kullandığınız bu beyaz jel spor ayakkabıların temizlenmesinde de kullanılabilir. Özellikle beyaz spor ayakkabıların taban kısmını bu jelle temizlediğinizde farkı göreceksiniz. Yine bir diş fırçasının üstüne bir miktar beyaz krem jel dökün ve spor ayakkabınızın taban kısmını ovalayın. Islak ve temiz bir bezle silin. Beyazladığını göreceksiniz.

Deterjan ve sabun

Bir kovanın içerisine beyaz sabunlu veya beyaz çamaşırlarınızı yıkamak için kullandığınız deterjanlı su yapın ve köpürtün. Kullanacağınız su ılık olmalıdır. Bir sünger veya bez yardımıyla spor ayakkabılarınızı silin ve durulayın.