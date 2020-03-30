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Evdehayat
Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 30.03.2020 - 15:15,Son Güncelleme:/

Beyaz kapılar nasıl temizlenir?

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Beyaz kapılar nasıl temizlenir?
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Evlerimizi temizlerken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. Evin her köşesinin ve kullanılan her eşyanın temizleme yöntemi farklı olabilir. Beyaz renkli kapıların temizliği de yapıları gereği diğerlerine göre özen ister. Peki, beyaz kapılar nasıl temizlenir?

Evimizde bulunan eşyanın her biri farklı yapıda oldukları için temizleme yöntemleri de farklı olacaktır. Beyaz kapılar da, hem gün içinde fazla temastan hem de açık renginden dolayı sık sık kirlenebilir. Bu yüzden, düzenli olarak temizlemek faydalı olabilir. "Beyaz kapıları nasıl temizlenir?" diye soracak olursanız, işte işinizi kolaylaştıracak öneriler...

Güçlü kimyasal maddeler, kapılarınızı yıpratabilir ya da renginin değişmesine neden olabilir. Beyaz kapıları temizlerken, ilk önce tozunu alabilirsiniz. Kapınıza zarar vermeden temizlemek için yumuşak bir sünger veya bu amaç için üretilen bezlerden de faydalanabilirsiniz.

Kapınızda oluşan kiri ve lekeyi temizlemek için deterjan yerine patates kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, oluşan lekeyi patatesle ovalamak. Daha sonra ıslak bir bezle silin, lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, ahşap temizleyiciler de yardımcınız olabilir. Son olarak, temizlik bitince kapılarınızı kurulayın. Bu şekilde hem daha temiz olur hem de kapınızın sudan dolayı kabarmasının önüne geçmiş olursunuz.

Eşyalarınızı kolayca dezenfekte edin!
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