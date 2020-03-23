Giydiklerimizi kolayca kombinlememize yardım olan beyaz ayakkabılar, her sezonun vazgeçilmezlerinden biri. Ancak, çok kolay kirlenmeye ve leke tutmaya da müsait. Bu yüzden, çok sık olmadan, ayakkabının malzemesi ve kalitesine göre dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Peki, beyaz ayakkabı nasıl temizlenmeli? İşte pratik ve kolay yöntemler...

Beyaz sirke ile...

Temizlik için sık tercih edilen beyaz sirkeyi ayakkabı temizliğinde de kullanabilirsiniz. Ayakkabınızın tabana yakın olan kenar kısımlarını birkaç damla sirke ile silerek temizleyebilirsiniz.

Karbonat ile..

Spor ayakkabınızın bağcıklarını çıkarıp çamaşır makinesinde veya sabun ile elde yıkayın. Bu şekilde her yeri iyice temizleyebilirsiniz. Daha sonra karbonat, sabun ve suyu bir kapta karıştırın. Bir diş fırçası ile ayakkabınızı çok bastırmadan, hafif bir şekilde temizleyin ve sonra da durulayın.

Aseton ile...

Aseton da ayakkabınızın kenar kısımlarındaki lekelerden kolayca kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bunun için de bir diş fırçasını asetona batırın ve lekelerin olduğu kısımları hafif bir şekilde, güzelce ovalayın.

Sıvı sabun ile...

Ayakkabınızda lekeler oluştuysa sabun ve eski bir diş fırçası yardımıyla bundan kurtulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken diş fırçanızla sabundan bir miktar alıp sıcak su ile ayakkabınızı temizlemek.