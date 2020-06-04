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Evdehayat
Haber Giriş: 04.06.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Beslenme listenize mutlaka ekleyin, faydası çok…

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Besin değeri oldukça yüksek olan yeşil mercimek, bolca mineral ve vitaminler içerir. Düşük kalorili olması ve uzun süre tok tutması sebebiyle kilo vermek isteyenleri de mutlu ediyor. Spor yapanlara ise kas kütlesini artırıcı etkileriyle fayda sağlıyor.

Sarı, kırmızı gibi çeşitleri de olan mercimeği çorba, salata ve böreklerinize ekleyebilirsiniz. Pek çok faydası olan mercimeğin bu yararları listeledik:

  • Yeşil mercimek uzun süre tokluk hissi sağlar.
  • Yüksek kolesterolü dengeler.
  • Demir eksikliği olanlara tavsiye edilir.
  • Boğaz enfeksiyonlarını tedavi etmeye yardımcı olur.
  • Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda etkilidir.
  • Bağırsakların aktif şekilde çalışmasına yardımcı olur.
  • Damar sağlığını korur ve damar tıkanıklıklarını önler.
  • Anne karnındaki bebeklerin gelişimine katkı sağlar.
  • Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.
  • Yeşil mercimek şeker hastalığı riskini azaltır.
  • Kansızlık problemlerine iyi gelir.
  • Kilo vermeye yardımcı olur.
  • Beyin ve sinir sistemini korur.

İçeriğindeki oksalat nedeniyle böbrek taşına neden olabilir. Böbrek hastalığı olanların dikkatli tüketmesi tavsiye edilir. Aşırı tüketildiğinde gaz sorununa yol açabilir ve rahatsız edebilir. Bu nedenle tüketirken aşırıya kaçmamak gerekir.

Yeşil mercimek çorbası tarifi
Yeşil mercimek çorbası tarifi
Erişteli yeşil mercimek çorbası | Mucize Lezzetler
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