Bakır eşyalar nasıl temizlenir?

Bakır kapların zamanla rengi kararabilir. Ayrıca, üzerinde meydana gelen pas veya yağ lekeleri yüzünden kirli bir görünüme sahip olurlar. Ancak, evinizde bulunan birkaç malzeme ile bakır kaplarınızı kolayca temizleyebilirsiniz.

Bakır eşyanızı parlatmak isterseniz, limon bu konuda işinizi görebilir. Bunun için limonu iki parçaya ayırın ve tuza bulayın. Ardından bakır eşyanızı birkaç dakika boyunca güzelce ovun. Böylece bakır eşyanızı kolayca parlatabilirsiniz.

Sirke ve tuz ile de bakır kaplarınızı temizleyebilirsiniz. İlk olarak nemli bir beze bir miktar sirke damlatın ve tuza batırın. Daha sonra kirler ve kararmalar kaybolana kadar güzelce ovalayın. Son olarak da durulayın.