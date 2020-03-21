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Haberler >Evdehayat>Badem sütünü evde yapmaya ne dersiniz? Çok beğeneceksiniz

Badem sütünü evde yapmaya ne dersiniz? Çok beğeneceksiniz

Fotoğraf: Ingimage
21.03.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

Veganlar ve laktoz intoleransı olanlar için hayvansal sütlere bir alternatif olarak üretilen badem sütü, kısa sürede birçok kişinin favorisi haline geldi. Üstelik marketlerde de artık birçok farklı markanın badem sütlerini bulmak mümkün. Ancak aslında badem sütü evde sadece 2 malzemeyle ve smoothie yaptığınız blender’la yapılabilecek kadar kolay bir ürün. İlk seferinde biraz zorlansanız bile devamında kolayca hazırlayabileceğiniz badem sütü tarifimiz ve evde badem sütü yaparken çok işinize yarayacak püf noktalarımız aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…

Malzemeler:

1 su bardağı çiğ badem

2 litre su

Dilerseniz tat vermesi için bal ya da pekmez ya da aroma vermesi için vanilya, tarçın gibi baharatlar

Nasıl yapılır?

Bademleri kaynar suda birkaç dakika beklettikten sonra soğuk sudan geçirin ve kabuklarını soyun.

Soyduğunuz bademleri en az 12 saat 1 litre suyun içinde dinlendirin. (Akşamdan sabaha yaparsanız işiniz çok kolay olur.)

Bademleri suyuyla birlikte blender’a alın ve üzerine 1 litre daha su ekleyin.

Tat ya da aroma vermesini dilediğiniz malzemeleri de blender’a ekleyin.

Bademler iyice küçülüp tüm malzeme homojen bir hal alana kadar blender’dan geçirin.

Bu karışımı bir tülbent yardımıyla güzelce süzün. Tülbendin üzerinde kalan posayı da iyice sıkıp suyunu çıkarmayı ihmal etmeyin.

Ve badem sütünüz hazır! Dilerseniz tülbendin üzerinde kalan posayı da badem unu olarak kullanabilirsiniz. Badem unuyla badem ezmesi yapabileceğiniz gibi kek ve kurabiye tariflerinde de kullanabilirsiniz.

Badem yemeniz için birçok nedeniniz var
daha fazla video için
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