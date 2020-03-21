Badem sütünü evde yapmaya ne dersiniz? Çok beğeneceksiniz

Malzemeler:

1 su bardağı çiğ badem

2 litre su

Dilerseniz tat vermesi için bal ya da pekmez ya da aroma vermesi için vanilya, tarçın gibi baharatlar

Nasıl yapılır?

Bademleri kaynar suda birkaç dakika beklettikten sonra soğuk sudan geçirin ve kabuklarını soyun.

Soyduğunuz bademleri en az 12 saat 1 litre suyun içinde dinlendirin. (Akşamdan sabaha yaparsanız işiniz çok kolay olur.)

Bademleri suyuyla birlikte blender’a alın ve üzerine 1 litre daha su ekleyin.

Tat ya da aroma vermesini dilediğiniz malzemeleri de blender’a ekleyin.

Bademler iyice küçülüp tüm malzeme homojen bir hal alana kadar blender’dan geçirin.

Bu karışımı bir tülbent yardımıyla güzelce süzün. Tülbendin üzerinde kalan posayı da iyice sıkıp suyunu çıkarmayı ihmal etmeyin.

Ve badem sütünüz hazır! Dilerseniz tülbendin üzerinde kalan posayı da badem unu olarak kullanabilirsiniz. Badem unuyla badem ezmesi yapabileceğiniz gibi kek ve kurabiye tariflerinde de kullanabilirsiniz.