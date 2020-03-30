MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriAydilge ve Utku’dan evlerinde sıcacık bir konser
GeriEvdehayat Aydilge ve Utku’dan evlerinde sıcacık bir konser
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:31,Son Güncelleme:/

Aydilge ve Utku’dan evlerinde sıcacık bir konser

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydilge ve Utku’dan evlerinde sıcacık bir konser
Abone Olgoogle-news

Demirören Medya sosyal medyada büyük bir kampanya haline getirdiği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ çağrısına devam ediyor.  Ev konserlerinin konuğu 31 Mart Salı akşamı Aydilge ve eşi Utku olacak.

Demirören Medya’nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi, Türkiye’yi müzikle buluşturarak moral vermeye devam ediyor.

Aydilge ve Utku’dan evlerinde sıcacık bir konser
daha fazla video için

Türkiye’nin büyük çoğunluğu gibi evde olan müzisyen Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, 31 Mart Salı günü 21.05’te @aydilgeonline Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecekler. “Pes etmeyeceğiz, hep beraber yeneceğiz...Ama şimdilik evdeyiz” diyen Aydilge ve eşi Utku hem sevilen şarkılarını seslendirecek hem de sevenleriyle buluşacak. İki müzisyen sosyal medyada hayranlarıyla da sohbet edecek.

‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle