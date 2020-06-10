Ay'a yeniden gitmenin maliyeti 187 milyon dolar

Ay'a seyahat uzun süredir NASA'nın gündeminde. Geçtiğimiz günlerde SpaceX ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu için özel bir operasyon gerçekleştiren NASA, bu sayede ilk kez bir özel şirketin uzaya insanlı araç yollamasına destek olmuş oldu.

Şimdi ise sırada Ay yolculuğu var. NASA, Northrop Grumman isimli özel bir uzay şirketiyle çalışacak ve uzay aracı HALO ile bu yolculuğu gerçekleştirecek. 187 milyon dolara mâl olması beklenen seyahat için sürecin ne kadar uzun olabileceği ise bilinmiyor.

48 yıldır Ay'a tekrar gidilmedi ve akıllardaki soru ise şu: Bunca yıldır neden Ay'a yeniden seyahat yapılmadı? Bu konuda pek çok teori ortaya atılsa da, en bilinen sebep Rusya'nın uzay savaşlarında pes etmesiyle birlikte ABD'nin de Ay için ek bütçe ayırmaması...