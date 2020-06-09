Avokado nasıl olgunlaştırılır?

Avokadonun olgun olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Avokado olgunlaştırma ipuçlarını geçmeden önce, olgun avokado nasıl olur önce ona bir bakalım. Avokadonun olgunluğunu ellerinizle anlayabilirsiniz. Avokadoyu avuç içiniz ile hafifçe sıkın. Yumuşak ise olgumlaşmış demektir. Ancak aşırı yumuşak ise bekletmeden tüketmelisiniz.

Hafif yumuşamaya başlamışsa olgunlaşmasına birkaç gün daha var demektir. Avokadonuz sert ise olgunlaşmadığı, bir hafta kadar süreye ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

Öte yandan avokadoyu buzdolabında muhafaza etmek, daha geç olgunlaşmasına neden olur. Eğer avokadonuzun hemen olgunlaşmasını istemiyorsanız buzdolabında tutabilirsiniz. Olgunlaşmasını istiyorsanız buzdolabına koymayın.

Avokado olgunlaştırma yöntemleri

Kağıt torba: Avokadoyu doğrudan güneş ışığından uzak, oda sıcaklığında bekletmek olgunlaştırmanın en doğal yoludur. Eğer bu süreci hızlandırmak istiyorsanız avokadoyu kağıt bir torbaya koyun ve yanına bir elma, bir de muz koyun, torbanın ağzını kapatın. Meyveler olgunlaşmaya yardım eden etilen gazını serbest bırakır. Bu sayede avokadonun olgunlaşma süresi kısalır.

Eğer evde meyveniz yoksa avokadoyu tek başına da kağıt torbaya koyabilirsiniz. Meyvelerle olduğu kadar hızlı olmasa da, kağıt torbada bekletmek olgunlaşma süresini kısaltacaktır.

Fırında olgunlaştırma: Fırınınızı 200 derecede ısıtın. Avokadoyu folyaya sarın ve fırına atın. Her 10 dakikada bir avokadonun yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edin. Yeteri kadar yumuşayınca fırında alın.