Assassin's Creed II, yarından itibaren bedava oluyor

Yıllar önce satışa sunulduğunda büyük ses getiren ve serinin devamında pek çok oyuna ilham kaynağı olan Assassin's Creed II, yarın itibariyle ücretsiz olacak. Ubisoft'un Uplay hesabı olanlar, bilgisayarlarına oyunu ücret ödemeden indirebilecek. Oyunun şu anki fiyatı ise 73 TL.

ASSASSIN'S CREED II'NİN KONUSU

Serinin ikinci oyununda bu kez Ezio Auditore De Firezse isimli bir İtalyan kahramanımızla yola çıkıyoruz. Onun doğuşundan ölümüne dek uzun bir macera sizi bekliyor. Oyunda Ezio Auditore De Firenze’nin 1476 yılının Floransa Cumhuriyeti’nde geçen macerasına odaklanıyor. Aynı zamanda babası bir bankacı olan Ezio, ilk kez karşımıza 2009 yılında çıkmış ve çok sevilmişti.



Öyle ki, Assassin's Creed II serisi ortaya çıktı ve oyunun iki eklentisi olan Assassin's Creed: Brotherhood ve Revelations oyunları ortaya çıktı. Revelations sürümünde Ezio, İstanbul'a gelmiş ve oyunda pek çok sahnede İstanbul'u da görmüştük.

Ancak oyunun sadece ana sürümü olan Assassin's Creed II'nin ücretsiz olduğunu, eklentilere yine ücretle ulaşabileceğinizi belirtelim.