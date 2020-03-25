Mutfak tezgahını temiz tutarken ya da mutfak masasını düzenli kullanırken diğer detaylara da dikkat etmek önemli. Özellikle, yemek pişirirken çalışan aspiratörler... Üzerinde biriken yağı ve kiri nasıl temizleyeceğini bilirseniz işiniz oldukça kolay. Peki, aspiratör filtresi nasıl temizlenir? İşte detayları...

İlk olarak filtreleri aspiratörden ayırarak işe başlayın. Daha sonra suyu kaynatın ve içerisine bir miktar beyaz sirke ekleyin. Kaynayınca da üzerine bir miktar azar azar karbonat ekleyin. Karışımı geniş bir kaba alıp içerisine aspiratörü yerleştirin ve bir süre bekletin. Ardından bir diş fırçası ile iyice ovun. En sonunda bütün kirin ve yağ lekelerinin çıktığını görebilirsiniz.

Diğer bir yöntem de soda ile temizlemek... Peki nasıl? Suyu kaynatın ve içine bir su bardağı soda ekleyin. Daha sonra su ve sodalı karışımı geniş bir kaba alın ve içerisine aspiratör filtresini yerleştirin ve yaklaşık 5 dakika kadar bekletin. Böylece, filtreleriniz tertemiz olacak.