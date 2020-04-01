Aşırı yeme isteğinizi durdurmak için öneriler

Sağlıklı atıştırmalıklar

Ağzınızın sulandığını hissediyorsanız ve "Şu an bir şeyler atıştırmalıyım" diyorsanız yapmanız gereken şey çok basit; 1 avuç çiğ kuruyemiş, meyve veya yoğurt tüketerek ani acıklamalarınızı geciştirebilirsiniz.

Yemek zaman doldurma aracı değildir

Evde zaman geçirmek için aklınıza ilk gelen şey yemek yemek olmasın. Bir kitap açın ve okumaya başlayın ya da dizi/film izleyin. Kafanızı yemekten uzaklaştırın.

Sorgulayın

Neden yemek istediğinizi düşünün. Canınız sıkıldığı için mi? Yoksa gerçekten acıktığınız için mi? Yemek yemek istediğinize karar verin ve ona göre hareket edin.

Yediklerinizi yazmayı deneyin

Gün içerisinde yediğiniz her şeyi bir yere yazın. İçtiğiniz her şeyi de bu listeye ekleyin. Gün sonunda kağıda bakarak artılarınızı ve eskilerinizi belirleyin. Kağıda baktığınızda ne çok gıda tükettiğinizi görünce şaşıracaksınız.

Uzak durun

Fast food olarak bildiğimiz aşırı yağlı ve sağlığa zararlı yiyecekleri mutfağınıza sokmayın. Çok fazla canınız çekerse 1-2 ısırık alarak kendinizi tatmin edin. Ama kendinizi durduramayacağınızı düşünüyorsanız tamamen uzak durun.

Spor yapın

Evde spor yapmanın da birçok yolu var. Öncelikle kendinizi motive edin. Ev kıyafetlerinizi çıkarın, spor kıyafetlerinizi giyin. Evinizin en sevdiğiniz köşesine geçin ve sporunuzu yapın. Spor yapıp emek verdikçe, sizin için zararlı olan gıdalardan uzaklaşmanız daha kolay olacaktır.