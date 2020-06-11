Ardıç yağı ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor?

İşte, insan sağlığına pek çok faydası olan ardıç yağının faydaları…

Kalp ve damar rahatsızlıkları riskini azaltır.

Gribe ve soğuk algınlığına karşı korur.

Ardıç yağının ağrı kesici etkisi vardır.

Selülitleri yok etmeye yardımcı olur.

Rahatça uyumaya yardım eder.

Mide rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir.

Hazımsızlık problemlerinde iyi bir çözümdür.

Ardıç yağının detoks etkisi vardır.

Tıkalı burnu açmaya yardımcı olur.

Ardıç yağını kullanırken kimler dikkat etmeli?

-Böbrek iltihabı olan hastalar,

-Hamileliğin ilk aylarında olanlar,

-Düzenli ilaç kullanan kişiler,

-Alerjik yapıya sahip olanlar,

Ardıç yağı nasıl kullanılır?

Ağız yoluyla, esans şeklinde buruna damlatarak ve deri üzerine sürerek uygulayabilirsiniz. Ağız yoluyla kullanmak için 2 damla ardıç yağını 1 çay kaşığı bal ile beraber tüketebilirsiniz. Bu karışım boğaz enfeksiyonları için etkili bir çözümdür.

Ardıç yağını daha önce kullanmadıysanız mutlaka bir uzmana sorun ve alerjiniz olmadığından emin olun. En doğru bilgi için düzenli şekilde tüketmeye başlamadan önce doktorunuzdan onay almanızda fayda var.