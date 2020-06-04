Apple mağazası yağma edildi, iPhone'lar kilitlendi

George Floyd isimli vatandaşın ölümüyle birlikte başlayan protestolar dinmek bilmiyor. Diğer yandan yağmacılar da ortamı fırsat bilerek dükkanlara girip buldukları her şeyi çalıyor. Apple ise yağmacılara karşı yeni kozunu oynadı ve seri numarası kayıtlı olan bu iPhone modellerinin hepsi kilitlendi.



Peki iPhone'ların kilitlenmesi ne anlama geliyor? Apple, çalınan bütün cihazların kilitlendiğini ve bu cihazların açılmaya çalışıldığı anda konum bilgisinin kolluk kuvvetleriyle paylaşılacağını açıkladı. Yani kısacası çalınan iPhone ya da diğer Apple ürünleri normal şartlar altında pek bir işe yaramayacak. Bu telefonlardan biri internete bağlandığı anda telefonu kullanan kişinin lokasyonu güvenlik güçleriyle paylaşılacak.

Apple'ın bu tedbirinden sonra yeni hırsızlık vakalarının olup olmayacağı ise merak konusu.



