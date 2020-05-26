Anemi teşhisini telefonlar koyacak

Akıllı telefonlar, sağlık sektöründe de önemli roller almaya başladı. Son olarak Purdue Üniversitesi'nde görevli bir grup bilim insanının geliştirdiği yazılım, telefonların önemini daha da artırırken, hastalık teşhisini de olabildiğince basitleştiriyor. Uzmanlar, bir kişinin hemoglobin düzeylerini belirleyebilen bir yazılım geliştirdi. Bu yöntem anemi başta olmak üzere böbrek hasarları gibi rahatsızlıkların telefon kameralarıyla erken teşhisini sağlayacak.

Uzmanların geliştirdiği bu özel algoritma, telefonlar ile çekilen düşük çözünürlüğe sahip göz fotoğraflarını yüksek çözünürlükte bulunan dijital sinyallere dönüştürülmesini sağlıyor ve sonrasında bu sinyaller hemoglobin düzeyinin tespiti için kullanılıyor.

İşin güzel yanı ise bu yazılımı kullanmak için kullanıcıların ek bir cihaza ihtiyaç duymayacak olması. Telefonlara indirilen bir uygulama ile bu çözümü kullanabilmek mümkün olacak. Ancak yazılımın henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve son halini almadığını da belirtmek gerekiyor.

Elbette bir telefon yazılımı halihazırda uygulanan kan testlerinin yerini yüzde 100 almayacak; ancak kan testinin yapılamadığı bölgelerde veya acil durumlar söz konusu olduğunda telefonlar kullanıcıların imdadına yetişecek.



