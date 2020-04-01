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Evdehayat
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Android telefonlar için batarya ömrünü uzatmanın yolları

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Android telefonlar için batarya ömrünü uzatmanın yolları
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Telefonunuzu sık sık şarj etmek istemiyorsanız batarya ömrünü kısaltan etmenlerden kurtulmanız gerekiyor. İşte Android telefonlarda batarya ömrünü uzatmanın püf noktaları...

Android telefonlarda izleyeceğiniz birkaç basit yol sayesinde batarya ömrünüzü kayda değer bir oranda artırabilirsiniz. Öncelikle telefonunuzda yer açmak, hafızayı boşaltmak, telefonun batarya ömrüne katkı sağlayan bir eylem olacaktır. Gereksiz, kullanmadığınız uygulamaları telefondan kaldırmakla işe başlayın.

Ardından ekran parlaklığını da düşürmeyi deneyin. Eğer parlaklık çok açıksa, bu telefonunuzun bataryadan daha fazla enerji kullanmasına sebep olur. Telefonların gece modunu da kullanmakta tereddüt etmeyin. WhatsApp, Instagram ve Messenger dahil pek çok uygulama gece modu özelliği sunuyor; mümkün olduğunda bu özelliği aktif olarak kullanın. 

Android telefonlar için batarya ömrünü uzatmanın yolları

Kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth, WiFi veya Hücresel Veri özelliklerini kapalı tutun.

Titreşim, zil sesi kullanımda olduğu sürece bataryanız daha çabuk tükenir. Bunlardan herhangi birinden feragat ederseniz batarya ömründe kayda değer bir artış olacaktır.

Hareketli ve canlı duvar kağıtlarını gerekmedikçe kullanmayın.
Android telefonlar için batarya ömrünü uzatmanın yolları

Uygulamaları sürekli güncel tutun; güncellemesi yapılmayan uygulamaların batarya ömrünü daha fazla tüketme olasılığı her zaman fazladır.

Batarya ömrü uzatan uygulamalardan da faydalanabilirsiniz. Battery Doctor, DU Battery Saver, Greenify, Avast Battery Saver, GSam Battery Monitör, AccuBattery gibi uygulamaları deneyebilirsiniz. 

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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