Android 10 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu
Google'ın geçen yıl yayınladığı Android 10 işletim sistemini kullanacak yeni Samsung telefonların modelleri belli oldu.
Bazı telefonlar kutusundan çıktığında daha eski bir Android sürümüyle geliyor ve Android 10 güncellemesini yapabilmek de mümkün olmuyor. Ta ki şirket, bu güncellemeyi belirlediği telefonlarına açıncaya kadar...
Samsung, yaptığı açıklamada Android 10 + One UI 2.0 güncellemesini vermeyi planladığı telefonlarını kullanıcılarla paylaştı. Bu ay içinde bakın hangi modeller Android 10'a terfi edecek?
Galaxy A10s
Galaxy A20s
Galaxy A20
Galaxy M30s
Galaxy A6
Galaxy A10
Galaxy A6+
Bu telefonlar dışında Galaxy Tab S4 tablet de Android 10 güncellemesini Haziran ayı içinde alacak.
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