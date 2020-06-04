Android 10 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu

Bazı telefonlar kutusundan çıktığında daha eski bir Android sürümüyle geliyor ve Android 10 güncellemesini yapabilmek de mümkün olmuyor. Ta ki şirket, bu güncellemeyi belirlediği telefonlarına açıncaya kadar...

Samsung, yaptığı açıklamada Android 10 + One UI 2.0 güncellemesini vermeyi planladığı telefonlarını kullanıcılarla paylaştı. Bu ay içinde bakın hangi modeller Android 10'a terfi edecek?

Galaxy A10s

Galaxy A20s

Galaxy A20

Galaxy M30s

Galaxy A6

Galaxy A10

Galaxy A6+

Bu telefonlar dışında Galaxy Tab S4 tablet de Android 10 güncellemesini Haziran ayı içinde alacak.



