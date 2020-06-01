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Evdehayat
Haber Giriş: 01.06.2020 - 08:09,Son Güncelleme:

Andorid 11 ne zaman tanıtılacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Andorid 11 ne zaman tanıtılacak?
Abone Olgoogle-news

Google'ın uzun bir süredir beklenen yeni işletim sürümü Android 11 ne zaman yayınlanacak? Google'dan yeni sürümü bekleyenler için kötü haber geldi.

Google, planlarına bağlı kalabilseydi önümüzdeki, günlerde Android 11'in tanıtımını yapmayı düşünüyordu. Ancak koronavirüs salgını sonrası ayrıca ABD'de etkisini günbegün artıran protestolar nedeniyle teknoloji devi, tanıtım tarihini erteleme karar verdi.

Google'a bağlı Android Developers Twitter hesabından yapılan paylaşımda protestolardan söz edilmedi; Android 11'in 3 Haziran'da beklenen tanıtım tarihinin ilerleyen günlere sarktığı duyuruldu. Ancak planlanan yeni tarih de paylaşılmadı.

Android 11 ile gelecek yenilikler

Android 11 ile ilgili sınırlı bir bilgiye sahibiz; ancak şirketin bu sürümü yayına vermesiyle birlikte pek çok önemli iyileştirme ve yeniliği bir arada göreceğiz. Dahili ekran kaydından bildirim geçmişinin görüntülenebilmesine, karanlık mod zamanlayıcıdan konuşmaları daha kolay erişebilir hale getiren sohbet baloncuklarına kadar pek çok yeni özellik Android 11 ile gelecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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