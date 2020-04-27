Alıç sirkesi nasıl yapılır?

İşte alıç sirkesi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı…

Malzemeler

2 litre su

1 kilo alıç

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı elma sirkesi

1 tane elma

Hazırlanışı



Boş bir bidonu güzelce temizleyin.

İçine suyu ekleyin.

Alıçları bol su ile yıkayıp temizleyin.

Bidonun içerisine ekleyin.

Dilimlediğiniz elmayı da koyun.

Tuz ve sirkeyi de ila edin.

Ağzını sıkıca kapadıktan sonra çalkalayın.

Yaptığınız sirkeyi güneş ışığı almayan, serin bir yerde muhafaza edin.

10 günün sonunda açıp süzdükten sonra kullanabilirsiniz.

Alıç sirkesinin faydaları

-Grip ve nezle gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

-Kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

-Hazımsızlığa ve mide sorunlarına iyi gelir.

-Kötü kolesterolü düşürür.



Eğer ciddi bir rahatsızlığınız varsa veya kronik bir hastalığa sahipseniz, alıç sirkesi de dahil hiçbir besini tedavi amaçlı kullanmayın, mutlaka bir uzmana danışarak hareket edin.