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Evdehayat
Haber Giriş: 16.04.2020 - 06:38,Son Güncelleme:

Akıllı saatler üç saatte bir 'elinizi yıkayın' diye uyaracak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Akıllı saatler üç saatte bir 'elinizi yıkayın' diye uyaracak
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Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan milyonlarca insan bu süreçte kendini izole ederken, diğer yandan hijyenine de daha fazla dikkat etmek durumunda. Bu konuda teknoloji de kullanıcılara destek olacak. Öyle ki, akıllı saatler çok yakında size 'elinizi yıkayın' diye ikaz etmeye başlayacak.

Google'ın akıllı saatlere özel olarak geliştirdiği Wear OS işletim sistemini kullanan saatler, yakında yeni bir özellik kazanacak. Koronavirüsle mücadele halinde olan milyonlarca insanın hijyen konusunda hayli dikkatli olması gerektiğinin bilincinde olan şirket, saatlere 'el yıkama' konusunda hatırlatmada bulunması için düğmeye bastı.

Günlük koşturmaca içinde elini yıkamayı unutanlara yönelik olarak tasarlanan özellik ile akıllı saatler, tıpkı çok uzun süre hareketsiz kalan, koltuğunda oturanları 'haydi ayağa kalk' diye uyardığı gibi şimdi de elini yıkaması konusunda uyarıda bulunacak.

Akıllı saatler üç saatte bir elinizi yıkayın diye uyaracak

Google, güncelleme ile birlikte WearOS tabanlı saatlere ilgili özelliği kazandırırken, kullanıcılar bu özelliğe kademeli olarak geçecek. Saat, kullanıcıya 'elinizi yıkayın' uyarısını yaptıktan sonra size opsiyonel olarak 40 saniye süre tanıyacak ve bu süre zarfında elinizi yıkamanızı isteyecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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