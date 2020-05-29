Ahşap mobilyalar nasıl temizlenir?

Ahşap, hassas bir malzemedir. Ahşap mobilyaları temizlerken dikkatli olmak gerekir. Her zaman yaptığınız gibi bol su ve sabunla temizlemek, ahşap mobilyalar için geçerli olan bir temizleme şekli değildir.

Ahşap mobilyaların en büyük düşmanı nem ve güneştir. Güneş ışığına ve ısıya direkt maruz kalan ahşap eşyaların renginde solma ve formunda bozulma meydana gelebilir. Ahşap, yaşayan canlı bir malzemedir ve gözenekleri vardır.

Nem ve ıslaklık ahşap mobilyalarda leke yapabileceği gibi eşyanın cilasını da bozar. Öte yandan nem ve toz zamanla ahşap yüzeyin gözeneklerine işler ve renginin solmasına sebep olur.

Bu sebeple haftada bir defa mutlaka ahşap mobilyaların tozunu almanız gerekir. Toz alma işlemini, duru su ile ıslattığınız bez ile yapın. Islak bezi iyice sıkın ve mobilyanızı silin. Ardında kuru bir bez ile de kurulayın. Eğer yüzeyler çok kirli ise bezi çok az sabun ve su ile ıslatın ve aynı işlemi uygulayın.

Ahşap eşya bakımı nasıl yapılır?

Eşyalarınızı direkt güneş ışığından ve ısıdan uzak tutup, haftada bir defa da tozunu alma işlemini yapmak rutin temizleme işlemidir.

Ahşap mobilyalara arada bir de bakım yapmak gerekir. Bunun için en basit yöntem ise çay kullanmaktır. Ahşap eşyalarınızı ayda bir çay ile temizleyebilirsiniz.

Bunun için iki poşet çayı kaynamış suyun içine atın ve soğumasını bekleyin. Çay ile ıslatıp iyice sıktığınız bez ile mobilyalarınızı silin. Bu işlem ahşap mobilyalarınızın yüzeyinin parlamasına yardımcı olacaktı.