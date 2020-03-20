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Haberler >Evdehayat>Ahşap kesme tahtası nasıl temizlenir?

Ahşap kesme tahtası nasıl temizlenir?

Hürriyet Haber
20.03.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Ahşap kesme tahtaları çok bilinmese de mikrop bulundurma riski yüksek olan mutfak eşyalarının başında gelir. Tahta üzerinde oluşan çizikler mikropları içine hapsedebilir. Bu mikropların önüne geçmek için sık sık kesme tahtanızı temizlemelisiniz.

Her evde kolaylıkla bulunan malzemelerle ahşap kesme tahtalarını kolayca temizleyebilirsiniz. İşte pratik ve doğal yöntemler…

Limon ve karbonat ile…

En yaygın kullanılan kesme tahtası temizleme yöntemi limon ve karbonattır. Ahşap kesme tahtasını düz bir zemine yerleştirin ve üzerine tuz dökün. Ardından limonu iki parçaya ayırın. Limonun tahtanın üzerinde dairesel hareketler yaparak tuzla birleşmesini sağlayın. Tahtanın kenar ve köşelerine özellikle uygulayın. Daha sonra kesme tahtasını güzelce yıkayın ve kurulayın.

Maden suyu ile…

Ahşap kesme tahtanızın üzerine maden suyunu gezdirerek de dezenfekte edebilirsiniz.

Deniz tuzu limon ile…

Deniz tuzu ile limonu ahşap kesme tahtası üzerinde ovalayıp 10 dakika bekletin ve iyice durulayın.

Kesme tahtası kullanırken bunlara dikkat!

-Ahşap kesme tahtanızı suyun içinde bırakmayın.

-Kesme tahtaları bulaşık makinesinde yıkanmamalı.

-Kesme tahtanızın ömrünü uzatmak için belirli aralıklarla zeytinyağı ile yağlayabilirsiniz. Bir çorba kaşığı zeytinyağını kağıt havlu yardımıyla kesme tahtasının üzerine sürüp biraz beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

-Et ve sebzeler için aynı tahtayı kullanmamaya dikkat edin.

-Tahta üzerinde doğradığınız malzemeleri tencere içine alırken bıçağı tahtaya sürtmeyin.

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Etiketler: evdehayat , temizlik

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